Traffico Roma del 13-08-2022 ore 12:30 (Di sabato 13 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione rimosso l'incidente già segnalato sulla A1 Roma Firenze permangono incolonnamenti per 5 km tra Roma nord Magliano Sabina in direzione Firenze non molto invece il Traffico registrato sulle strade della capitale nessuna segnalazione degli Avo sul Raccordo Anulare mentre sulla Cassia bis Veientana abbiamo incolonnamenti per lavori tra il raccordo e Castel de' ceveri in direzione di Viterbo la causa una riduzione della sede stradale sensibilmente migliorate rispetto a stamane la situazione della percorribilità delle strade dopo gli allagamenti registrati a causa delle piogge che hanno interessato l'internet capitolino al Portuense permangono per allagamento in via Bernardino Ramazzini nei pressi di via Giacomo Folchi dove sono possibili chiusure e deviazioni maggiori ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - LuceverdeRoma : ??#Autostrade #traffico - A1 Milano Napoli ??????Coda di 5 km tra Bivio A1/Diramazione Roma Nord e Magliano Sabina > Milano #Luceverde #Lazio - EnricoGiannell1 : RT @muoversintoscan: ?? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Incisa-Reggello e Arezzo #viabiliTOS - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Incisa-Reggello e Arezzo #viabiliTOS - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE in uscita a Firenze Impruneta provenendo da Bologna #viabiliTOS #viabiliFI -