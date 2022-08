Katie Holmes prenderebbe parte ad un revival di Dawson’s Creek? L’attrice rivela la decisione sua e del resto del cast (Di sabato 13 agosto 2022) Katie Holmes potrebbe mai tornare sul set di Dawson’s Creek? Nonostante al momento non sia previsto alcun reboot della celebre serie, in una recente intervista rilasciata a Screen Rant L’attrice ha svelato se tornerebbe mai a vestire i panni Joey Potter. Nonostante quest’ultima abbia ammesso di provare nostalgia per il suo personaggio, le dichiarazioni della Holmes rischiano di infrangere le speranze di tutti quei fan che da sempre sperano di rivedere sul piccolo schermo i loro beniamini: No. Sono molto grata per quell’esperienza. Ne abbiamo parlato nel corso degli anni, ma credo che lo show abbia catturato quel periodo e quell’età delle nostre vite. Quindi penso sia fantastico che proviate nostalgia. La provo anche io, ma vogliamo davvero vederli non in quegli anni? Non so. Non ... Leggi su isaechia (Di sabato 13 agosto 2022)potrebbe mai tornare sul set di? Nonostante al momento non sia previsto alcun reboot della celebre serie, in una recente intervista rilasciata a Screen Rantha svelato se tornerebbe mai a vestire i panni Joey Potter. Nonostante quest’ultima abbia ammesso di provare nostalgia per il suo personaggio, le dichiarazioni dellarischiano di infrangere le speranze di tutti quei fan che da sempre sperano di rivedere sul piccolo schermo i loro beniamini: No. Sono molto grata per quell’esperienza. Ne abbiamo parlato nel corso degli anni, ma credo che lo show abbia catturato quel periodo e quell’età delle nostre vite. Quindi penso sia fantastico che proviate nostalgia. La provo anche io, ma vogliamo davvero vederli non in quegli anni? Non so. Non ...

