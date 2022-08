Elezioni 2022, Berlusconi: “Burocrazia ci soffoca, ecco il programma” – Video (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – “Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra. Oggi parliamo della Burocrazia che ci soffoca. Per costruire una casa, o per ristrutturarla, per aprire un’attività un negozio, un ristorante, oggi è richiesta un’infinità di pratiche, di permessi, di autorizzazioni che durano una infinità di tempo. Con noi, invece, basterà rispettare le leggi e una comunicazione per lettera raccomandata al Comune di pertinenza”. Lo dichiara il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, illustrando in un Video messaggio un altro punto chiave del programma elettorale di Fi. “I lavori – aggiunge – potranno partire subito e i controlli si faranno a posteriori, con una multa a chi ha infranto le leggi. Con questa semplice riforma si ... Leggi su italiasera (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – “Una pillola al giorno del nostrodovrebbe levare di torno i signori della sinistra. Oggi parliamo dellache ci. Per costruire una casa, o per ristrutturarla, per aprire un’attività un negozio, un ristorante, oggi è richiesta un’infinità di pratiche, di permessi, di autorizzazioni che durano una infinità di tempo. Con noi, invece, basterà rispettare le leggi e una comunicazione per lettera raccomandata al Comune di pertinenza”. Lo dichiara il presidente di Forza Italia, Silvio, illustrando in unmessaggio un altro punto chiave delelettorale di Fi. “I lavori – aggiunge – potranno partire subito e i controlli si faranno a posteriori, con una multa a chi ha infranto le leggi. Con questa semplice riforma si ...

