Aeroporto di Napoli | boom di passeggeri per Ferragosto

(Di sabato 13 agosto 2022) Dopo i dati record registrati a luglio (1 milione 272mila 800) che hanno premiato l’dicome scalo europeo con la crescita maggiore rispetto al 2019, anche agosto si allinea al trend positivo del mese precedente. Per la settimana di maggiore afflusso compresa fra il 12 ed il 21 agosto sono previsti circa 430milafra segmento nazionale ed internazionale con una media giornaliera di oltre 40mila. Nei primi sette mesi dell’anno, l’diha accolto 5milioni 989 mila circa evidenziando di fatto una costante e progressiva ripresa rispetto al periodo pre-Covid. Questa estate il ventaglio di destinazioni offerte dallo scalo partenopeo include il mercato nazionale, mete tipicamente “leisure” come Grecia, Baleari, ...

