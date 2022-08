Addio a Piero Angela | l’ultimo messaggio commuove | parole da brividi

RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - chetempochefa : Addio a Piero Angela, il conduttore e divulgatore che ha fatto la storia della tv ci lascia a 93 anni. #13agosto - Agenzia_Ansa : L'addio al pubblico di Piero Angela: 'Un'avventura straordinaria. Ho fatto la mia parte, cercate di fare anche voi… - sergiotripepi : RT @chetempochefa: Addio a Piero Angela, il conduttore e divulgatore che ha fatto la storia della tv ci lascia a 93 anni. #13agosto https:… - vincentperez95 : RT @fanpage: 'Ho cercato di raccontare quello che ho imparato. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi… -

È mortoAngela,al patriarca della divulgazione Del resto, più che un semplice conduttore,Angela è stato un testimone del '900, un'istituzione vivente di cui il pubblico si fidava ,...Era l'antidoto a chi urlava e faceva il macho. Lui, che di lezioni ne ha regalate a migliaia, dentro ognuna di queste ti regalava la più importante: che per ...Letta come Meloni in 3 lingue: "Pd è Europa, lei è Orban-Vox" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Addio a Piero Angela: la notizia è arrivata qualche ora fa ed ha fatto il giro del web, spunta l'ultimo messaggio prima di morire.