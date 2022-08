“Troppo bassa”: Inter, Marotta vuole di più e sistemare i conti (Di venerdì 12 agosto 2022) L’Inter può anche decidere ora di aprire al trasferimento per il proprio giocatore, ma a partire da una determinata cifra: ecco gli ultimi dettagli. L’Inter, dopo la cessione di Andrea Pinamonti al Sassuolo effettuata per circa 20 milioni di euro, pensa ad altri colpi da piazzare sul mercato. Un giocatore in particolare resta sulla piazza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 12 agosto 2022) L’può anche decidere ora di aprire al trasferimento per il proprio giocatore, ma a partire da una determinata cifra: ecco gli ultimi dettagli. L’, dopo la cessione di Andrea Pinamonti al Sassuolo effettuata per circa 20 milioni di euro, pensa ad altri colpi da piazzare sul mercato. Un giocatore in particolare resta sulla piazza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

