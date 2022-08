Roma, l'uomo rimasto incastrato sotto terra nel tunnel di via Innocenzo XI è un trentenne romano: oggi sarà dimesso dall'ospedale (Di venerdì 12 agosto 2022) È un trentenne Romano l'uomo rimasto bloccato per nove ore, e poi estratto vivo, nel tunnel scavato in via Innocenzo XI giovedì. Le sue condizioni sono buone e oggi sarà dimesso dall'ospedale Gemelli ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 agosto 2022) È unno l'bloccato per nove ore, e poi estratto vivo, nelscavato in viaXI giovedì. Le sue condizioni sono buone eGemelli ...

