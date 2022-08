Nuoto, Europei Roma 2022: Paltrinieri e Galossi in finale negli 800, Pilato guida dominio azzurro nella rana (Di venerdì 12 agosto 2022) Grande partenza dell’Italia nella sessione mattutina della seconda giornata agli Europei di Nuoto, in programma a Roma dall’11 al 17 agosto. Nei 50 farfalla saranno due le italiane in semifinale, con Silvia Di Pietro che ha chiuso con il sesto tempo complessivo in 26.06 e Costanza Cocconcelli con il 14esimo tempo in 26.74. Bene anche Di Liddo, fuori per il limite di atleti per nazione (massimo 2). Nei 100 stile libero avanzano Alessandro Miressi con il secondo tempo in 47.60 e Lorenzo Zazzeri con il terzo in 48.27, Manuel Frigo chiude in decima posizione (48.76) e Thomas Ceccon in tredicesima (48.92), ma entrambi non disputeranno le semifinali per il limite di atleti per nazione. Record dei campionati pe il rumeno Popovic, miglior tempo in 47.20. Azzurre splendide nei 100 rana ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Grande partenza dell’Italiasessione mattutina della seconda giornata aglidi, in programma adall’11 al 17 agosto. Nei 50 farfalla saranno due le italiane in semi, con Silvia Di Pietro che ha chiuso con il sesto tempo complessivo in 26.06 e Costanza Cocconcelli con il 14esimo tempo in 26.74. Bene anche Di Liddo, fuori per il limite di atleti per nazione (massimo 2). Nei 100 stile libero avanzano Alessandro Miressi con il secondo tempo in 47.60 e Lorenzo Zazzeri con il terzo in 48.27, Manuel Frigo chiude in decima posizione (48.76) e Thomas Ceccon in tredicesima (48.92), ma entrambi non disputeranno le semifinali per il limite di atleti per nazione. Record dei campionati pe il rumeno Popovic, miglior tempo in 47.20. Azzurre splendide nei 100...

