Manuel Bortuzzo | fuga in Africa per l’ex gieffino | ecco con chi è

(Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo settimane vissute sotto le telecamere h24 la scelta di godersi il meritato relax lontano da tutti. È quanto ha fatto, che ha voluto isolarsi in vacanza dopo un’esistenza vissuta sotto i riflettori del “Grande Fratello Vip”. Il giovane, che è stato protagonista di una travolgente storia d’amore con Lulù Selassié, terminata poco dopo la fine del reality di Canale 5, ha pubblicato sui social alcuni scatti del suo soggiorno all’estero. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Ilary Blasi “beccata” con un uomo: la notizia bomba poco faè volato al caldo del Sud, una meta meravigliosa. Sicuramente è un modo per stare lontano dal clamore mediatico dopo la rottura con Lulù, che sembra volersi dedicare alla carriera di popstar. La ragazza pare ...

zazoomblog : Manuel Bortuzzo fuga in Africa (ecco con chi): la vacanza lontano dalle telecamere - #Manuel #Bortuzzo #Africa #(e… - Frances94423949 : @PozzuTu Be’ oggi sono nera lei con quel post ha detto che sta’ con le Schopenhauer che non la aiutano a realizzare… - FedericaGuerci3 : @Bekheit5 @Alwaleed_Talal MANUEL BORTUZZO DEVE NUOTARE QUANDO - fatinapersempre : Manuel Mateo Bortuzzo sei bellissimo ?????? #manuelbortuzzo - MariaRo22608536 : Bravo stattene dove sei ! Fai meno d'anni ??????????/spettacolo-italia/manuel-bortuzzo-lontano-lulu/ -

Lulù Selassiè accusata di copiare la sorella Jessica/ La mamma sbotta: "Chiusi di mente!" Lulù Selassié attende il rilascio del nuovo singolo, dopoQuesto accade dopo la crisi ...Leggi anche >, fuga in Africa (ecco con chi): la vacanza lontano dalle telecamere La conduttrice che non si espone quasi mai su temi delicati e personali, ora dice la sua: 'Mi ...In queste ore Manuel Bortuzzo ha lasciato l'Italia per un'inedita fuga. Scopriamo dov'è partito e soprattutto con chi ha abbandonato il paese ...Relax dopo mesi di telecamere h24. Manuel Bortuzzo sceglie di isolarsi in vacanza dopo i mesi trascorsi sotto i riflettori del Grande Fratello vip e alla storia ...