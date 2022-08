Liverpool | Klopp non fa drammi dopo la partenza a rilento | «Non si può dominare per 64 partite»

(Di venerdì 12 agosto 2022) L’allenatore delnon falain Premier League Jurgen, allenatore del, non fa drammalain Premier League con il pareggio contro il Fulham. E in conferenza stampa predica calma. LE PAROLE – «Non si possono giocare 64ed essere sempre superiori. In qualche modo bisogna lottare, ogni settimana affronti una squadra diversa. Siamo partiti lenti e questo non mi è piaciuto affatto. Ho visto anche una bella reazione ma è un’altra cosa, è sempre meglio avere unavivace. Non abbiamo disputato una bella gara eppure avremmo potuto segnare più gol. L’essere partiti lenti ...

pataturc : @umbesarci @Paolo_Bargiggia Ma entrambi hanno avuto grandi squadre. Klopp ha si aiutato a formare campioni,ma ha vi… - IsaccoDePo : Origi: 8. Un giocatore che potrà fare molto dato che è il tipo di attaccante che deve cercare di sfondare mostran… - fabr_inter : @JedHemlock @vicyago66 @ElTrattore Quando il bomber che ti ha trascinato fino alla finale, sbaglia un gol facile e… - pazzamentejuve : La UEFA ha comunicato i candidati per l'allenatore dell'anno della stagione 2021/22. Il vincitore verrà annunciato… - sportli26181512 : Miglior allenatore dell'anno: #Ancelotti sfida #Guardiola e #Klopp: Il tecnico italiano del Real Madrid in lizza co… -

L'allenatore delnon fa drammi dopo la partenza a rilento in Premier League Jurgen, allenatore del, non fa dramma dopo la partenza a rilento in Premier League con il pareggio contro il ...Jurgenha portato il suoa un passo dalla vittoria in Premier e alla finale di Champions, ha vinto l'FA Cup e la Coppa di Lega. Guardiola col City ha vinto la sua quarta Premier in ...Brozovic piacerebbe al Liverpool di Jurgen Klopp mentre la Juventus osserverebbe in casa Barcellona per Kessié ...L'allenatore italiano del Real Madrid finalista per il premio insieme allo spagnolo del City e al tedesco del Liverpool. Tra i calciatori il duello è tra Benzema, Courtois e De Bruyne ...