Juventus, un terzino verso la cessione: chi parte? C'è già il sostituto (Di venerdì 12 agosto 2022) Negli ultimi giorni il mercato della Juventus sembra aver subito una decisa accelerata; i bianconeri sembrano decisi a chiudere per Zalewski. Dopo l'ufficialità di Kostic, la Juventus vuole chiudere altri colpi per regalare ad Allegri una rosa completa sotto tutti i punti di vista. Gli obiettivi li conosciamo: un centrocampista, il vice Vlahovic e il terzino sinistro. Per quanto riguarda questo ruolo abbiamo sempre detto come i bianconeri avesse prima necessità di vendere uno tra Pellegrini ed Alex Sandro; la novità degli ultimi giorni è proprio la possibilità di cedere l'ex Roma. Situazione che permetterebbe alla Juventus di accelerare per Zalewski. LaPresseTra gli obiettivi della Juventus, in questa sessione di mercato, troviamo il terzino sinistro; Luca Pellegrini non sembra ancora ...

GiovaAlbanese : #Pellegrini verso l'#Eintracht: prestito secco, domani le visite. La #Juventus - al momento - non avrebbe intenzion… - marcoconterio : ?? ? ? Nonostante la cessione di Pellegrini all'Eintracht, la strategia di mercato della #Juventus non prevede l'acq… - marcoconterio : ?????? Per un Filip Kostic che arriva, un Luca Pellegrini che va . Domani le visite mediche del terzino della… - junews24com : Alex Sandro, per questo motivo il terzino non ha lasciato la Juventus - Ggaku99 : RT @NicoSchira: Come raccontato 2 gg fa, #Allegri dopo la scoppola con l’Atletico aveva ribadito alla dirigenza della #Juventus la necessit… -