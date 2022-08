Juventus | problemi per l’arrivo di Depay? La novità

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 12 agosto 2022) Mancano poco più di 24 ore e finalmente si riparte con il calcio giocato anche qui in Italia. Il campionato sta per iniziare ma molte squadre risultano essere quasi tutte incomplete. Questo potrebbe essere il caso della, che sta cercando negli ultimi giorni con insistenza un nuovo centrocampista e soprattutto un vice-Vlahovic. Barcelona MemphisLa dirigenza bianconera aveva individuato il profilo giusto per costi e qualità in Memphis, con l’olandese che qualche giorno fa aveva dato ampia disponibilità al trasferimento. Ora, però, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non sembra più così convinto di lasciare il club blaugrana. Data la probabile partenza di Aubameyang destinazione Chelsea, l’olandese starebbe seriamente pensando di rimanere lì in Spagna.