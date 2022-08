Incidente mortale sull’Olimpica: Giorgia e Beatrice potevano salvarsi con il guardrail (Di venerdì 12 agosto 2022) A un mese esatto dalla morte delle amiche Beatrice Funariu, 20 anni, e Giorgia Asia Anzuini, 22, emergono i primi dettagli su quel terribile Incidente. Su quella serata, che doveva essere all’insegna della spensieratezza, e che nella notte tra l’11 e il 12 agosto scorso si è trasformata in tragedia: le due ragazze hanno perso la vita a bordo dell’auto, una Citroen, sulla quale viaggiavano. Quell’auto che, per cause ancora tutte da verificare, avrebbe tagliato la strada, poi sarebbe finita sul marciapiede invadendo la corsia opposta. E avrebbe terminato la sua folle corsa contro un’altra vettura, quella del regista Carmine Elia, che non ha potuto fare molto per evitare il peggio. Ora, però, secondo gli inquirenti le due ragazze si sarebbero potute salvare se solo in quel punto dell’Olimpica ci fosse stato un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) A un mese esatto dalla morte delle amicheFunariu, 20 anni, eAsia Anzuini, 22, emergono i primi dettagli su quel terribile. Su quella serata, che doveva essere all’insegna della spensieratezza, e che nella notte tra l’11 e il 12 agosto scorso si è trasformata in tragedia: le due ragazze hanno perso la vita a bordo dell’auto, una Citroen, sulla quale viaggiavano. Quell’auto che, per cause ancora tutte da verificare, avrebbe tagliato la strada, poi sarebbe finita sul marciapiede invadendo la corsia opposta. E avrebbe terminato la sua folle corsa contro un’altra vettura, quella del regista Carmine Elia, che non ha potuto fare molto per evitare il peggio. Ora, però, secondo gli inquirenti le due ragazze si sarebbero potute salvare se solo in quel punto dell’Olimpica ci fosse stato un ...

