Elezioni | Zaia | ' Non mi candido | ma la destra cambi | deve essere più inclusiva'

Open_gol : Il governatore del Veneto: «L’omosessualità non è una patologia, l’omofobia sì» - globalistIT : - doomboy : Pure un leghista può dire cose sensate e condivisibili, certo non tutti, sicuramente non Salvini. - Dome689 : RT @Open_gol: Il governatore del Veneto: «L’omosessualità non è una patologia, l’omofobia sì» - andvaccaro : RT @Open_gol: Il governatore del Veneto: «L’omosessualità non è una patologia, l’omofobia sì» -

Luca, in un'intervista a La Stampa ha confermato che non si candiderà alle prossimee ha dispensato consigli ai protagonisti della coalizione, indicando loro una necessità di cambio di passo. ...'Lo ribadisco in via definitiva: non mi candido alledel 25 settembre ne', in caso di affermazione del centrodestra, avro' parte alcuna nel ... Luca, in un'intervista alla Stampa. '...Il governatore del Veneto Luca Zaia non sarà candidato alle politiche del 25 settembre. Lo ha detto lui stesso in un'intervista a La Stampa ...Zaia: "Lo dico in un altro modo: l'omosessualità non è una patologia, l'omofobia invece sì. Questione di libertà e di rispetto, chi non lo comprende è fuori dalla storia e offre agli avversari l'oppor ...