Covid, in calo Rt e incidenza. Ancora due regioni a rischio moderato, 7 con un'allerta di resilienza – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 12 agosto 2022) In calo Ancora l'indice di contagio e l'incidenza. Due regioni sono a rischio moderato, anche se sette riportano almeno un'allerta di resilienza. Questo dice il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia diCoronavirus in Italia. Secondo i numeri della bozza l'incidenza settimanale a livello nazionale è pari a 365 casi ogni 100 mila abitanti rispetto a 533 casi ogni 100 mila abitanti della scorsa settimana. In calo anche l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici che, nel periodo 20 luglio – 2 agosto 2022, è stato pari a 0,81 (range 0,78-0,85), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era pari a 0,90. L'occupazione delle terapie ...

