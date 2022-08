Cioccolatini Oreo in 5 minuti | senza farina e Senza forno | vedrai spariscono in un attimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 12 agosto 2022) Vuoi preparare dei dolcidover infornare nulla o aspettare i tempi di lievitazione? Ebbene i dolcetti creati grazie ai biscottie agli arachidi faranno avverare il tuo desiderio culinario. Questi piccoli dolci potranno essere preparati in una manciata die saranno dolci e sfiziosi. Il loro gusto inimitabile conquisterà amici e parenti.che li divoreranno in un solo boccone. Provare per credere! Per realizzare questi dolcetti occorrono i seguenti ingredienti: 12 biscotti8 gr di zucchero vanigliato 170 gr di latte condensato 250 gr di arachidi tostati 70 gr di cocco grattugiato Realizziamo insieme i nostri piccoli dessert! Sarà facile e veloce e verremo ricompensati da un gusto irresistibile. La prima cosa da fare è quella di prendere metà della ...