elio_vito : Berlusconi dice che se passa il presidenzialismo Mattarella si deve dimettere. E perché con il taglio dei parlament… - LaStampa : Berlusconi: “Se passa il presidenzialismo Mattarella deve dimettersi”. Letta: “Attacco al Colle, destra pericolosa” - eziomauro : Elezioni politiche 2022. Berlusconi: se passa il presidenzialismo Mattarella deve dimettersi - lautarismo1981 : RT @jacopo_iacoboni: Berlusconi dice: con noi ok al presidenzialismo e, se passa, Mattarella deve dimettersi. Sbaraccato Draghi in tandem… - Nessuno37321207 : RT @elio_vito: Berlusconi dice che se passa il presidenzialismo Mattarella si deve dimettere. E perché con il taglio dei parlamentari le Ca… -

Non permetteremo che le Istituzioni siano piegate alle fameliche logiche spartitorie delle forze di destra" - Silvioparla ai microfoni di Radio Capital. Esclude nel "modo più assoluto" di ...: "Sepresidenzialismo, via Mattarella". La sinistra lo massacra, eppure... Politica Primo Piano: "Sepresidenzialismo, via Mattarella". La sinistra lo massacra, ...Nel frattempo il centrodestra chiude il programma elettorale: dalla flat tax al Ponte sullo stretto, passando per atlantismo e nucleare ..."Se entrasse in vigore il presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo". Lo dice Silvio Berlusconi, ospite di Rad ...