Volete essere pagati per dormire? L’incredibile annuncio di una ditta americana (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago – essere pagati per dormire è probabilmente il sogno di ogni pigro lavoratore al mondo, ma forse anche di molti tra gli operosi. L’incredibile storia di una ditta di materassi americana, però, ha reso per alcuni tutto questo una bizzarra realtà, come riporta Today. pagati per dormire: sogno o realtà? L’annuncio è della ditta newyorkese Casper, che produce materassi. In tanti l’avevano preso per uno scherzo, una parodia, forse una sorta di candid camera. Invete è tutto incredibilmente vero. Nella sezione “Lavora con noi”, nello specifico nel team di marketing, si cercano “Casper Sleepers”, ovvero persone che dormano sui materassi ricevendone “in cambio” uno stipendio. Sul sito si legge “guadagna dormendo”. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago –perè probabilmente il sogno di ogni pigro lavoratore al mondo, ma forse anche di molti tra gli operosi.storia di unadi materassi, però, ha reso per alcuni tutto questo una bizzarra realtà, come riporta Today.per: sogno o realtà? L’è dellanewyorkese Casper, che produce materassi. In tanti l’avevano preso per uno scherzo, una parodia, forse una sorta di candid camera. Invete è tutto incredibilmente vero. Nella sezione “Lavora con noi”, nello specifico nel team di marketing, si cercano “Casper Sleepers”, ovvero persone che dormano sui materassi ricevendone “in cambio” uno stipendio. Sul sito si legge “guadagna dormendo”. ...

raffaellapaita : 'Non è che su tutti i temi si deve essere d'accordo. Quello è patto tra noi e Calenda, non è il patto di tutti.” (L… - IlPrimatoN : Si richiede massima serietà - gianpaolag18 : RT @QuinziUgo: @InfoAtac La sala operativa non vi ha informato del tutto. Il bus è arrivato alle 05:50 ed è subito ripartito. Guidando l'a… - Lorenics1 : e voi se non volete essere associati ai morti del Ponte Morandi, toglietevi di mezzo. Siete voi che eravate al gov… - ellietpwktommo : RT @Syndrome_Harry: 'Stasera vorrei che foste liberi di essere chi volete' - Harry Styles -

Recensione treppiede Gitzo Mini Traveler nero GKTBB1 Il treppiede è semplice da regolare, le gambe possono essere disposte in un due angolazioni ed è ... Se volete potete acquistarlo tramite il sito ufficiale Gitzo in due opzioni, la nostra, nero, e Noir ... Acquapendente: L'equipe di lavoro minoranza comunale critica alcune decisioni prese dalla Sindaca Terrosi Se volete approfondire vi invito a cliccare nel link che vi abbiamo lasciato in descrizione. ... tuttavia sappiamo che ogni festa con il passare del tempo ha necessità di essere rivisitata nella ... Spaziogames.it Il treppiede è semplice da regolare, le gambe possonodisposte in un due angolazioni ed è ... Sepotete acquistarlo tramite il sito ufficiale Gitzo in due opzioni, la nostra, nero, e Noir ...Seapprofondire vi invito a cliccare nel link che vi abbiamo lasciato in descrizione. ... tuttavia sappiamo che ogni festa con il passare del tempo ha necessità dirivisitata nella ... Logitech G432, sconto del 48% su queste ottime cuffie gaming su Amazon!