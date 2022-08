Vaiolo scimmie, oltre 17.500 casi in Europa (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 17.897 i casi di Vaiolo delle scimmie identificati al 9 agosto in 41 Paesi e aree di tutta la regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Di questi, 17.509 sono stati segnalati da 35 Paesi/aree al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e all’Ufficio regionale europeo dell’Oms attraverso il sistema di sorveglianza Tessy, di cui 17.402 confermati in laboratorio. Lo comunicano Ecdc e Oms Europa nell’ultimo aggiornamento sull’epidemia di Monkeypox virus, nel quale per l’Italia vengono indicati 599 casi, in linea con i dati bollettino del ministero della Salute. La maggior parte dei contagiati è di età compresa tra 31 e 40 anni e per il 99% si tratta di maschi – riporta il bollettino Ecdc-Oms Europa – La maggior ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 17.897 ididelleidentificati al 9 agosto in 41 Paesi e aree di tutta la regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Di questi, 17.509 sono stati segnalati da 35 Paesi/aree al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e all’Ufficio regionale europeo dell’Oms attraverso il sistema di sorveglianza Tessy, di cui 17.402 confermati in laboratorio. Lo comunicano Ecdc e Omsnell’ultimo aggiornamento sull’epidemia di Monkeypox virus, nel quale per l’Italia vengono indicati 599, in linea con i dati bollettino del ministero della Salute. La maggior parte dei contagiati è di età compresa tra 31 e 40 anni e per il 99% si tratta di maschi – riporta il bollettino Ecdc-Oms– La maggior ...

