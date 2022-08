Ultime Notizie – Europei nuoto Roma 2022, programma di oggi giovedì 11 agosto (Di giovedì 11 agosto 2022) Campionati Europei di nuoto al via a Roma da oggi, giovedì 11 agosto, fino al 21 agosto. Cinque gli sport acquatici in programma: nuoto, nuoto artistico, nuoto in acque libere, tuffi e tuffi da grandi altezze. La delegazione italiana è composta da 58 atleti, 34 uomini e 24 donne: tanti i giovanissimi. La rassegna si apre nella cornice del Foro Italico con le gare di nuoto in vasca e di nuoto artistico. Ecco le gare in programma oggi. nuoto Sessione mattutina 09.00 – 12.00 Eliminatorie M – 50m Farfalla F – 100m Stile libero M – 400m Misti F – 200m Dorso M – 100m Rana F – 4x200m Stile libero M – 4x200m ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 11 agosto 2022) Campionatidial via ada11, fino al 21. Cinque gli sport acquatici inartistico,in acque libere, tuffi e tuffi da grandi altezze. La delegazione italiana è composta da 58 atleti, 34 uomini e 24 donne: tanti i giovanissimi. La rassegna si apre nella cornice del Foro Italico con le gare diin vasca e diartistico. Ecco le gare inSessione mattutina 09.00 – 12.00 Eliminatorie M – 50m Farfalla F – 100m Stile libero M – 400m Misti F – 200m Dorso M – 100m Rana F – 4x200m Stile libero M – 4x200m ...

GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - sole24ore : ?? «#SilvioBerlusconi capisce che il terzo polo porta via voti a lui e al #Pd: se avesse voluto fare un’operazione v… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - sole24ore : ?? Le parole del presidente ucraino #Zelensky: - meteoredit : I #temporali continuano ? ma c'è una sorpresa per dopo #Ferragosto, ecco le ultime nell'ultimo aggiornamento #meteo… -