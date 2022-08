“Ultima offerta”, De Laurentiis si sbilancia: super proposta per Raspadori! I dettagli (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Napoli vuole Giacomo Raspadori. L’attaccante classe 2000 è l’obiettivo principale della squadra di Spalletti. Gli azzurri hanno presentato diverse offerte al Sassuolo che, però, ha sempre rifiutato. Il Napoli, nelle ultime ore, ha nuovamente alzato l’offerta, portando la proposta a 33 milioni di euro, bonus compresi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, questa sarà l’Ultima offerta degli azzurri. Mercato Napoli Raspadori (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images) Arriva, dunque, l’Ultimatum al Sassuolo da parte di De Laurentiis, che, sempre secondo quanto affermato dal quotidiano sportivo oggi in edicola, non si spingerà oltre i 35 milioni di euro. Di seguito un estratto delle parole del Corriere dello Sport: “C’è poi un momento in cui bisogna mettere un ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Napoli vuole Giacomo Raspadori. L’attaccante classe 2000 è l’obiettivo principale della squadra di Spalletti. Gli azzurri hanno presentato diverse offerte al Sassuolo che, però, ha sempre rifiutato. Il Napoli, nelle ultime ore, ha nuovamente alzato l’, portando laa 33 milioni di euro, bonus compresi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, questa sarà l’degli azzurri. Mercato Napoli Raspadori (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images) Arriva, dunque, l’tum al Sassuolo da parte di De, che, sempre secondo quanto affermato dal quotidiano sportivo oggi in edicola, non si spingerà oltre i 35 milioni di euro. Di seguito un estratto delle parole del Corriere dello Sport: “C’è poi un momento in cui bisogna mettere un ...

PalloneBucato : Io dico che il #Sassuolo cede...altrimenti sarò contento di lasciargli #Raspadori! #Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, pronta un'ultima offerta al Sassuolo per Raspadori: le cifre del rilancio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, pronta un'ultima offerta al Sassuolo per Raspadori: le cifre del rilancio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, pronta un'ultima offerta al Sassuolo per Raspadori: le cifre del rilancio - napolimagazine : CDS - Napoli, pronta un'ultima offerta al Sassuolo per Raspadori: le cifre del rilancio -