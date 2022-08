Ucraina, ragazza con una ferita da arma da fuoco viene curata in Italia: ricostruito in 3D il gomito della giovane (Di giovedì 11 agosto 2022) Una ragazza di 14 anni, proveniente dall'Ucraina, era arrivata ad aprile scorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con una gravissima ferita di arma da fuoco che le ha compromesso il gomito e la ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 agosto 2022) Unadi 14 anni, proveniente dall', era arrivata ad aprile scorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con una gravissimadidache le ha compromesso ile la ...

