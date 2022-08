Taglio cuneo fiscale bis 2022: come funziona e i nuovi aumenti in busta paga (Di giovedì 11 agosto 2022) Arriva dal 1° luglio in busta paga un ulteriore aumento di stipendio grazie al Taglio al cuneo fiscale bis 2022, deciso e approvato con il Decreto Aiuti bis. Il canto del cigno dell’ormai uscente governo Draghi ha messo sul tavolo un provvedimento da 15 miliardi, per sostenere cittadini e famiglie in difficoltà, messi in ginocchio dalla crisi sociale ed economica scatenatasi con la guerra Russia e Ucraina, le speculazioni e l’impennata del costo della vita. Il Dl Aiuti bis approvato e presentato in conferenza stampa (guarda il video in fondo all’articolo) giovedì 4 agosto, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale mercoledì 10 agosto. Diverse sono le misure inserite: aumento delle pensioni da ottobre; rinnovo degli sconti sul carburante e del bonus bollette, raddoppio della soglia ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 11 agosto 2022) Arriva dal 1° luglio inun ulteriore aumento di stipendio grazie alalbis, deciso e approvato con il Decreto Aiuti bis. Il canto del cigno dell’ormai uscente governo Draghi ha messo sul tavolo un provvedimento da 15 miliardi, per sostenere cittadini e famiglie in difficoltà, messi in ginocchio dalla crisi sociale ed economica scatenatasi con la guerra Russia e Ucraina, le speculazioni e l’impennata del costo della vita. Il Dl Aiuti bis approvato e presentato in conferenza stampa (guarda il video in fondo all’articolo) giovedì 4 agosto, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale mercoledì 10 agosto. Diverse sono le misure inserite: aumento delle pensioni da ottobre; rinnovo degli sconti sul carburante e del bonus bollette, raddoppio della soglia ...

