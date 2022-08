Alive Universe Today

La decisione della Fccdopo cheaveva ottenuto in un primo tempo il sussidio di quasi un miliardo di dollari nel dicembre 2020, come parte del Fondo per le opportunità digitali rurali ...Il team di lancio diha confermato il dispiegamento dei satelliti sull'orbita programmata. I satelliti dispiegheranno i loro pannelli solari per la generazione di energia e utilizzeranno ... SpaceX arriva a 3.000 Starlink inviati in orbita Dopo l'epilogo deludente dello scorso luglio, SpaceX ha finalmente completato con successo il test statico dei Super Heavy Booster 7, il razzo che dovrebbe portare Starship in orbita. Il test in quest ...Negli scorsi giorni SpaceX ha lanciato la prima sonda lunare chiamata Korea Pathfinder Lunar Orbiter (o KPLO) grazie a un razzo spaziale Falcon 9. L'arrivo in orbita intorno alla Luna è previsto per i ...