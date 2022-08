Serie A, 1ª giornata: squalificati e indisponibili squadra per squadra (Di giovedì 11 agosto 2022) E’ arrivato il momento della prima giornata del campionato di Serie A, sono in arrivo le prime indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il turno prende il via con Milan-Udinese, i rossoneri chiamati a confermare la vittoria dello scudetto. Esordio in trasferta per l’Inter, la squadra di Simone Inzaghi dovrà vedersela sul campo del Lecce. Gara in trasferta per la Roma contro la Salernitana, partita insidiosa del Napoli sul campo dell’Hellas Verona. Ferragosto di grande emozione che si conclude con Juventus-Sassuolo. In zona salvezza Spezia-Empoli. MILAN-UDINESE squalificati: nessuno indisponibili: Tonali, Ibrahimovic squalificati: nessuno indisponibili: Arslan, Buta SAMPDORIA-ATALANTA squalificati: Leverbe ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 11 agosto 2022) E’ arrivato il momento della primadel campionato diA, sono in arrivo le prime indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il turno prende il via con Milan-Udinese, i rossoneri chiamati a confermare la vittoria dello scudetto. Esordio in trasferta per l’Inter, ladi Simone Inzaghi dovrà vedersela sul campo del Lecce. Gara in trasferta per la Roma contro la Salernitana, partita insidiosa del Napoli sul campo dell’Hellas Verona. Ferragosto di grande emozione che si conclude con Juventus-Sassuolo. In zona salvezza Spezia-Empoli. MILAN-UDINESE: nessuno: Tonali, Ibrahimovic: nessuno: Arslan, Buta SAMPDORIA-ATALANTA: Leverbe ...

