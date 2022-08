Nuovo virus in Cina, la mortalità è molto alta: scoperti i primi casi, è allarme (Di giovedì 11 agosto 2022) È di poche ore fa la notizia che in Cina è stato scoperto un Nuovo virus. Questo avrebbe contagiato già delle persone e pare che la mortalità sia molto elevata: l’allarme è stato lanciato dagli esperti. Non ancora siamo usciti dalla pandemia di Coronavirus e già si parla di una nuova infezione che arrivare sempre dal paese dell’Estremo Oriente. Secondo quanto riferito, si tratta di un virus altamente mortale e per questo gli scienziati hanno lanciato l’allarme, soprattutto dopo che numerose persone sono già state contagiate. Questo anche per evitare di ripetere ciò che c’è stato con Sars-Cov-2. fonte foto: AdobeStockL’8 agosto, la Cina ha confermato 35 infezioni umane con il ... Leggi su chenews (Di giovedì 11 agosto 2022) È di poche ore fa la notizia che inè stato scoperto un. Questo avrebbe contagiato già delle persone e pare che lasiaelevata: l’è stato lanciato dagli esperti. Non ancora siamo usciti dalla pandemia di Coronae già si parla di una nuova infezione che arrivare sempre dal paese dell’Estremo Oriente. Secondo quanto riferito, si tratta di unmente mortale e per questo gli scienziati hanno lanciato l’, soprattutto dopo che numerose persone sono già state contagiate. Questo anche per evitare di ripetere ciò che c’è stato con Sars-Cov-2. fonte foto: AdobeStockL’8 agosto, laha confermato 35 infezioni umane con il ...

