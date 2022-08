"Non si sopportano". Retroscena su Calenda-Renzi: "Un minuto dopo il voto...", già tutto scritto (Di giovedì 11 agosto 2022) A In Onda, la trasmissione di La7 condotta attualmente da Marianna Aprile e Luca Telese, si parla soprattutto dell'accordo tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Non potrebbe essere altrimenti, dato che la nascita del cosiddetto terzo polo è la notizia politica del giorno: un minuto dopo l'ufficialità dell'accordo, in molti hanno attaccato Calenda per ricordargli quello che dichiarava soltanto un anno fa. “Non farò politica con Renzi, l'ho detto sei mila volte… perché questo modo di fare politica mi fa orrore”, le parole del leader di Azione risalenti al 22 novembre 2021. L'impressione è che l'alleanza maturata in queste ore è di convenienza per entrambi, che sono così sicuri di entrare in Parlamento. “I retroscenisti riportano da tempo che i due in realtà non si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) A In Onda, la trasmissione di La7 condotta attualmente da Marianna Aprile e Luca Telese, si parla sopratdell'accordo tra Carloe Matteo. Non potrebbe essere altrimenti, dato che la nascita del cosiddetto terzo polo è la notizia politica del giorno: unl'ufficialità dell'accordo, in molti hanno attaccatoper ricordargli quello che dichiarava soltanto un anno fa. “Non farò politica con, l'ho detto sei mila volte… perché questo modo di fare politica mi fa orrore”, le parole del leader di Azione risalenti al 22 novembre 2021. L'impressione è che l'alleanza maturata in queste ore è di convenienza per entrambi, che sono così sicuri di entrare in Parlamento. “I retroscenisti riportano da tempo che i due in realtà non si ...

