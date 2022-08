Nick Kyrgios è finalmente diventato un campione? I numeri e le dichiarazioni che testimoniano la sua evoluzione (Di giovedì 11 agosto 2022) Da Wimbledon a oggi Nick Kyrgios ha inanellato 14 successi e 1 sola sconfitta, la finale dei Championship contro Novak Djokovic. Se a questo dato si aggiungono le statistiche del doppio saliamo a 21 su 22 partite. Nell’arco di poco più di un mese il tennista australiano ha svoltato diventando quasi inarrestabile per gli avversari. A farne le spese è stato anche il numero uno al mondo Daniil Medvedev che si è visto rimontare, dopo aver vinto il primo set, nel secondo turno dell’Atp di Montreal. Questa vittoria è l’ennesimo punto esclamativo dell’estate di Kyrgios che dopo la finale di Wimbledon ha fatto suo per la seconda volta in carriera il torneo di Washington. Per di più, negli Usa l’australiano si è imposto anche nel doppio assieme all’amico Jack Sock. Il precedente trionfo contro il giocatore in vetta al ranking è datato 1° luglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Da Wimbledon a oggiha inanellato 14 successi e 1 sola sconfitta, la finale dei Championship contro Novak Djokovic. Se a questo dato si aggiungono le statistiche del doppio saliamo a 21 su 22 partite. Nell’arco di poco più di un mese il tennista australiano ha svoltato diventando quasi inarrestabile per gli avversari. A farne le spese è stato anche il numero uno al mondo Daniil Medvedev che si è visto rimontare, dopo aver vinto il primo set, nel secondo turno dell’Atp di Montreal. Questa vittoria è l’ennesimo punto esclamativo dell’estate diche dopo la finale di Wimbledon ha fatto suo per la seconda volta in carriera il torneo di Washington. Per di più, negli Usa l’australiano si è imposto anche nel doppio assieme all’amico Jack Sock. Il precedente trionfo contro il giocatore in vetta al ranking è datato 1° luglio ...

