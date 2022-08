LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia studia per le qualifiche, Olanda e Germania non decollano (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.40 Ellie Seitz fa il proprio ingresso in gara ma non va oltre a 13.100 alla tavola. Voss chiude con 13.433. 11.35 La Germania inizia la rotazione al volteggio ma non decolla: Bui 13.100, Malewski 12.966. 11.32 van Pol chiude con 12.633. 11.25 Shade van Oorschot si deve invece fermare a 12.566. Ora la chiusura di Vera van Pol. 11.22 Prova davvero ottima di Naomi Visser che stampa un rilevante 13.633 partendo da 5.6, potrebbe essere un punteggio da finale. 11.17 Il corpo libero di Tisha Volleman non dispiace per acrobatica (5.0 il D Score) e strappa un comunque positivo 13.000. 11.16 Tra poco la terza rotazione: Germania al volteggio, Olanda al corpo libero. 11.15 Classifica all-around dopo due rotazioni: Naomi Visser 26.499, Emma Malewski 25.966, Vera van Pol ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 Ellie Seitz fa il proprio ingresso in gara ma non va oltre a 13.100 alla tavola. Voss chiude con 13.433. 11.35 Lainizia la rotazione al volteggio ma non decolla: Bui 13.100, Malewski 12.966. 11.32 van Pol chiude con 12.633. 11.25 Shade van Oorschot si deve invece fermare a 12.566. Ora la chiusura di Vera van Pol. 11.22 Prova davvero ottima di Naomi Visser che stampa un rilevante 13.633 partendo da 5.6, potrebbe essere un punteggio da finale. 11.17 Il corpo libero di Tisha Volleman non dispiace per acrobatica (5.0 il D Score) e strappa un comunque positivo 13.000. 11.16 Tra poco la terza rotazione:al volteggio,al corpo libero. 11.15 Classifica all-around dopo due rotazioni: Naomi Visser 26.499, Emma Malewski 25.966, Vera van Pol ...

