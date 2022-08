LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: i doppi pesi leggeri in finale, Rodini-Cesarini col miglior tempo! Due senza maschile, doppi azzurri e Soares in semifinale (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 E in finale ci va anche l’Italia! Pietro Ruta e Stefano Oppo si confermano tra i migliori della specialità, vincendo il braccio di ferro con il Portogallo e fermando il cronometro in 7.06.06. Con i lusitani ci sono Norvegia, Ungheria, Danimarca ed Estonia ai ripescaggi. 12.45 Irlanda con McCarthy/Donovan in finale in 7.02.52, tutti gli altri ai ripescaggi. 12.38 Ora il doppio pesi leggeri maschile. Come nella controparte femminile, il vincitore della batteria avanza, gli altri ai ripescaggi. Prima gara con Kovalov/Khmara (Ucraina), McCarthy/Donovan (Irlanda), Copus/Flockhart (Gran Bretagna), Bastalegui/Horta Pombo (Spagna), Schaeuble/Ireland (Svizzera) e Simanek/Vrastil ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50 E inci va anche l’Italia! Pietro Ruta e Stefano Oppo si confermano tra ii della specialità, vincendo il braccio di ferro con il Portogallo e fermando il cronometro in 7.06.06. Con i lusitani ci sono Norvegia, Ungheria, Danimarca ed Estonia ai ripescaggi. 12.45 Irlanda con McCarthy/Donovan inin 7.02.52, tutti gli altri ai ripescaggi. 12.38 Ora il. Come nella controparte femminile, il vincitore della batteria avanza, gli altri ai ripescaggi. Prima gara con Kovalov/Khmara (Ucraina), McCarthy/Donovan (Irlanda), Copus/Flockhart (Gran Bretagna), Bastalegui/Horta Pombo (Spagna), Schaeuble/Ireland (Svizzera) e Simanek/Vrastil ...

