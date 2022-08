Kessie svincolato a sorpresa? Due club di Serie A su di lui!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 11 agosto 2022) Franckè in attesa di conoscere il suo futuro. Arrivato in questa sessione di calciomercato al Barcellona, ilblaugrana è in una districata situazione economica a causa dei limiti imposti dalla Liga (che potrebbe in parte sbloccarsi con la cessione di de Jong al Chelsea). Ilrischia seriamente di non poter tesserare per il campionato l’ivoriano. Nel contratto del centrocampista è presente una clausola per la quale potersi svincolare a fine mercato. Come riporta La Repubblica, Juventus e Napoli starebbero monitorando la situazione. I bianconeri starebbero sondando il mercato dei centrocampisti poichè alle prese con l’infortunio imprevisto di Pogba. Gli azzurri, invece, devono sostituire il partente Fabian Ruiz (destinazione Psg).Barcellona Juventus Napoli Occhio quindi al futuro di ...