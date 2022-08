Il PD contro Bianchi: “Sul docente esperto norma sbagliata. Rimettere al centro la scuola” (Di giovedì 11 agosto 2022) “La scuola è emancipazione e riscatto per il singolo e crescita e sviluppo per l’intera società”. Il Pd parte proprio dall'istruzione pubblica e ad essa riserva uno dei capitoli più corposi del programma elettorale che sarà approvato sabato in Direzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 agosto 2022) “Laè emancipazione e riscatto per il singolo e crescita e sviluppo per l’intera società”. Il Pd parte proprio dall'istruzione pubblica e ad essa riserva uno dei capitoli più corposi del programma elettorale che sarà approvato sabato in Direzione. L'articolo .

alessandrop543 : @SkyTG24 Doveva continuare la lotta anche contro i camici bianchi invece dopo aver avuto il risarcimento di 1 milio… - AleAle81961303 : @KHarokku @87Marymary @SGuarnaccia @rusembitaly Un #orsini di turno o il capellone Bianchi in Russia non avrebbero… - GianlucaZaniniD : @piacereirene @davidblank_ Beh, il tono del tuo commento era un pelo da maestrina. E comunque ripeto: toccare i cap… - pharsaliaa : @Cazzaccimiei1 @fabius10scudi Questo no ma altre cose di questo tipo sì, come le polemiche contro gli attori bianch… - mcc43_ : Mi viene il magone confrontando le nostre Barbie della politica con un'autorità intellettuale come MARIA ZACHAROVA… -