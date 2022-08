Europei nuoto Roma 2022 venerdì 12 agosto: programma e italiani in gara (Di giovedì 11 agosto 2022) Tutti gli italiani in gara venerdì 12 agosto ai Europei di Roma 2022 di nuoto, in programma dall’11 al 21 agosto. I migliori atleti del continente tornano in vasca nella magnifica cornice del Foro Italico per le gare di nuoto in vasca e di nuoto artistico. Di seguito il programma completo di giornata con gli orari delle gare di azzurre e azzurri. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI italiani IN gara, GIORNO PER GIORNO italiani in gara venerdì 12 agosto 9.00-12.00 nuoto – Batterie Batterie 50 farfalla donne: SILVIA DI PIETRO, ELENA DI LIDDO, ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Tutti gliin12aididi, indall’11 al 21. I migliori atleti del continente tornano in vasca nella magnifica cornice del Foro Italico per le gare diin vasca e diartistico. Di seguito ilcompleto di giornata con gli orari delle gare di azzurre e azzurri. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLIIN, GIORNO PER GIORNOin129.00-12.00– Batterie Batterie 50 farfalla donne: SILVIA DI PIETRO, ELENA DI LIDDO, ...

Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - LiaCapizzi : L'Italia (piscina & mare) più forte di sempre. Con Paltrinieri uomo copertina. Con Scozzoli capitano (bentornato)… - RaiNews : La prima medaglia per l'Italia agli europei di nuoto #Roma2022 arriva dal sincronizzato: argento nel team tech… - infoitsport : EUROPEI NUOTO Roma 2022: il MEDAGLIERE COMPLETO, la classifica delle nazioni - gnpaolo2016 : RT @baffi_francesco: Sono iniziati gli Europei di Nuoto ed è subito medaglia. -