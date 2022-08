Da Fedez, Tananai e Mara Sattei a Blanco (Di giovedì 11 agosto 2022) La musica estiva sulla tv pubblica non è finita. Continua infatti su Rai 2 l’appuntamento con Tim Summer Hits, serie di concerti itinerante, che per stasera, 11 agosto, alle 21.20, prevede una puntata speciale: contiene tutto il meglio di ciò che abbiamo visto finora a Tim Summer Hits. A condurre sempre l’affiatato duo Stefano De Martino/Andrea Delogu. Mentre i collegamenti del dietro le quinte sono di Saverio Raimondo. Stefano De Martino, vita e carriera di un ballerino sex symbol guarda le foto Leggi anche › “Tim Summer Hits” e ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 agosto 2022) La musica estiva sulla tv pubblica non è finita. Continua infatti su Rai 2 l’appuntamento con Tim Summer Hits, serie di concerti itinerante, che per stasera, 11 agosto, alle 21.20, prevede una puntata speciale: contiene tutto il meglio di ciò che abbiamo visto finora a Tim Summer Hits. A condurre sempre l’affiatato duo Stefano De Martino/Andrea Delogu. Mentre i collegamenti del dietro le quinte sono di Saverio Raimondo. Stefano De Martino, vita e carriera di un ballerino sex symbol guarda le foto Leggi anche › “Tim Summer Hits” e ...

earonemusic : ?? - “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei è trasmessa da 124 emittenti. . . #EarOne #earonemusic #chart - senosinistro : tananai che ne dici di farti un viaggetto con fedez nella mia patria proprio i giorni in cui io sono lì x favore ???? - marinelagrembi : Fedez, Tananai, Mara Sattei - LA DOLCE VITA (Official Video) - Annalis75327421 : RT @SocialArtistOF2: Biagio Antonacci, Blanco, Elisa, Fedez, Marracash, Ana Mena, Marco Mengoni, Mika, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici N… - sore_bionda : passano giorni e settimane, ma io ancora non accetto di non aver avuto chri x fedez&tananai. -