Wc e bidet non a norma: doppio sequestro dall’Ufficio delle Dogane (Di mercoledì 10 agosto 2022) Civitavecchia. Non si ferma l’impegno dell’ufficio delle Dogane volto alla tutela non solo del mercato interno ma anche dei consumatori finali. Nel corso di mirati controlli il personale doganale ha messo a segno un doppio sequestro per violazioni amministrative sul “Made in Italy”. Leggi anche: Frosinone, Agenzia Dogane a corto di personale e servizi a rischio: proteste e richiesta di “rinforzi” Sanitari non a norma: i controlli dell’Ufficio delle Dogane Le operazioni si inseriscono nell’ambito dell’attività ordinaria di indagine inerente al contrasto di illeciti di natura tributaria ed extratributaria. A queste hanno fatto seguito analisi condotte dal locale Reparto Antifrode e analisi rischio merci e, in questo specifico caso, la Dogana di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Civitavecchia. Non si ferma l’impegno dell’ufficiovolto alla tutela non solo del mercato interno ma anche dei consumatori finali. Nel corso di mirati controlli il personale doganale ha messo a segno unper violazioni amministrative sul “Made in Italy”. Leggi anche: Frosinone, Agenziaa corto di personale e servizi a rischio: proteste e richiesta di “rinforzi” Sanitari non a: i controlli dell’UfficioLe operazioni si inseriscono nell’ambito dell’attività ordinaria di indagine inerente al contrasto di illeciti di natura tributaria ed extratributaria. A queste hanno fatto seguito analisi condotte dal locale Reparto Antifrode e analisi rischio merci e, in questo specifico caso, la Dogana di ...

CorriereCitta : Wc e bidet non a norma: doppio sequestro dall’Ufficio delle Dogane - oscar31914934 : @Libero_official poveretto...ma Bidet non insegna nulla???? - mariobencini13 : @nonkonforme @barbarab1974 E con l'aggiunta della dichiarazione di Bidet che afferma di non saperne nulla .. tanto… -