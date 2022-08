Ultime Notizie – Covid, Ema: avviata revisione su vaccino Pfizer adattato a Omicron 4-5 (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Agenzia europea del farmaco Ema ha avviato la revisione continua (rolling review) su una versione adattata del vaccino anti-Covid Comirnaty* di Pfizer-BioNTech, mirata contro il virus Sars-CoV-2 originale e le sue sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5. Lo comunica lo stesso ente Ue, negli aggiornamenti sull’avanzamento regolatorio dei vaccini Covid-19. Il 22 luglio scorso, l’Ema aveva annunciato in un tweet di avere iniziato la valutazione di una richiesta di via libera per le versioni adattate dei vaccini anti-Covid Comirnaty e Spikevax* di Moderna, rivolte contro la versione Wuhan di Sars-CoV-2 e la sottovariante Omicron BA.1. L’Ema ha sempre espresso l’intenzione di arrivare a un via libera per i nuovi vaccini aggiornati in tempi brevi, così da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Agenzia europea del farmaco Ema ha avviato lacontinua (rolling review) su una versione adattata delanti-Comirnaty* di-BioNTech, mirata contro il virus Sars-CoV-2 originale e le sue sottovariantiBA.4 e BA.5. Lo comunica lo stesso ente Ue, negli aggiornamenti sull’avanzamento regolatorio dei vaccini-19. Il 22 luglio scorso, l’Ema aveva annunciato in un tweet di avere iniziato la valutazione di una richiesta di via libera per le versioni adattate dei vaccini anti-Comirnaty e Spikevax* di Moderna, rivolte contro la versione Wuhan di Sars-CoV-2 e la sottovarianteBA.1. L’Ema ha sempre espresso l’intenzione di arrivare a un via libera per i nuovi vaccini aggiornati in tempi brevi, così da ...

