Ucraina, 19enne genovese si arruola per andare a combattere. Ora è indagato: "Mercenario". È il primo caso in Italia (Di mercoledì 10 agosto 2022) C'è il primo Italiano indagato per essere andato a combattere in Ucraina con la resistenza. È un genovese di 19 anni, Kevin Chiappalone, simpatizzante del movimento di estrema destra CasaPound. Il sostituto procuratore Marco Zocco della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo genovese lo accusa di essere un Mercenario arruolato nella Brigata internazionale Ucraina e rischia una condanna da due a sette anni. L'indagine della Digos era partita dopo le dichiarazioni del giovane al settimanale Panorama in cui annunciava di volere partire per difendere l'Ucraina dopo avere sentito Putin che parlava di "denazificare il Paese". Secondo quanto appreso, il ragazzo, senza alcuna esperienza in ambito ...

