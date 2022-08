Sonia Bruganelli a cuore aperto: ” Non è facile restare insieme”, lo sfogo scioglie tutti [VIDEO] (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si parla moltissimo in questi giorni di Sonia Bruganelli, riconfermata come opinionista al GF Vip. Che succede? Sonia Bruganelli (Raiplay screenshot)Sonia Bruganelli è l’opinionista del GF Vip, riconfermata anche per la prossima edizione capitanata da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme le sue parole che hanno sciolto davvero tutti. Non chiamatela solo la moglie di Paolo Bonolis, perché Sonia ha tanto talento da vendere e un milione di sfumature, che stiamo conoscendo davvero solo negli ultimi mesi. Classe 1974, romana de Roma, Sonia ha fatto tanta strada da quando faceva la modella di fotoromanzi. Attualmente Sonia si occupa dei suoi affari e coltiva le sue passioni. Infatti è ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si parla moltissimo in questi giorni di, riconfermata come opinionista al GF Vip. Che succede?(Raiplay screenshot)è l’opinionista del GF Vip, riconfermata anche per la prossima edizione capitanata da Alfonso Signorini. Scopriamole sue parole che hanno sciolto davvero. Non chiamatela solo la moglie di Paolo Bonolis, perchéha tanto talento da vendere e un milione di sfumature, che stiamo conoscendo davvero solo negli ultimi mesi. Classe 1974, romana de Roma,ha fatto tanta strada da quando faceva la modella di fotoromanzi. Attualmentesi occupa dei suoi affari e coltiva le sue passioni. Infatti è ...

