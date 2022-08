Ruba bici elettriche sul lungomare di San Felice, beccato e arrestato a Terracina (Di mercoledì 10 agosto 2022) Con l’arrivo della stagione estiva sono stati intensificati i servizi di controllo anche nel Comune di Terracina al fine di assicurare tranquillità e sicurezza alle persone che vogliono beneficiare del periodo di ferie. Durante uno di questi servizi, nel primo pomeriggio del 7 agosto scorso, a Terracina, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Terracina, insieme a quelli della Tenenza di Fondi, hanno arrestato un 37ebbe straniero, già conosciuto dalle forze dell’ordine, poiché dai controlli effettuati sull’Appia, nell’auto su cui viaggiava, è stato trovato in possesso di 3 biciclette, delle quali due elettriche e un monopattino, anch’esso elettrico. Nella vettura c’erano anche oggetti atti allo scasso, tutto nascosto sotto una coperta per impedire che fossero visti. Quel ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 10 agosto 2022) Con l’arrivo della stagione estiva sono stati intensificati i servizi di controllo anche nel Comune dial fine di assicurare tranquillità e sicurezza alle persone che vogliono beneficiare del periodo di ferie. Durante uno di questi servizi, nel primo pomeriggio del 7 agosto scorso, a, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di, insieme a quelli della Tenenza di Fondi, hannoun 37ebbe straniero, già conosciuto dalle forze dell’ordine, poiché dai controlli effettuati sull’Appia, nell’auto su cui viaggiava, è stato trovato in possesso di 3clette, delle quali duee un monopattino, anch’esso elettrico. Nella vettura c’erano anche oggetti atti allo scasso, tutto nascosto sotto una coperta per impedire che fossero visti. Quel ...

