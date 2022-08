Rabiot-Monaco, ecco la verità sulla trattativa: i dettagli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tra i giocatori in uscita della Juventus troviamo anche Rabiot; sul centrocampista sembra esserci l’interesse del Monaco. Il centrocampo della Juventus è uno dei reparti che, molto probabilmente, subirà la rivoluzione più grande rispetto allo scorso anno. Ramsey è stato ceduto, Pogba è arrivato e ora la società sta lavorando alle cessioni di Arthur e, probabilmente, anche quella di Rabiot per poi portare alla corte del tecnico un nuovo innesto. Il francese, nella scorsa stagione, è stato uno dei titolari inamovibili nell’undici di Allegri ma non è riuscito a dare il contributo sperato a livello di gol e assist. Sull’ex PSG sembra esserci il Monaco. AnsafotoCome abbiamo detto, la scorsa stagione Rabiot è stato uno dei fedelissimi di Allegri. Con l’infortunio di Pogba, dovrebbe tornare dopo la prima ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tra i giocatori in uscita della Juventus troviamo anche; sul centrocampista sembra esserci l’interesse del. Il centrocampo della Juventus è uno dei reparti che, molto probabilmente, subirà la rivoluzione più grande rispetto allo scorso anno. Ramsey è stato ceduto, Pogba è arrivato e ora la società sta lavorando alle cessioni di Arthur e, probabilmente, anche quella diper poi portare alla corte del tecnico un nuovo innesto. Il francese, nella scorsa stagione, è stato uno dei titolari inamovibili nell’undici di Allegri ma non è riuscito a dare il contributo sperato a livello di gol e assist. Sull’ex PSG sembra esserci il. AnsafotoCome abbiamo detto, la scorsa stagioneè stato uno dei fedelissimi di Allegri. Con l’infortunio di Pogba, dovrebbe tornare dopo la prima ...

