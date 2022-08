Morta per un incendio in casa, 76enne era disabile (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una donna di 76 anni, con problemi di disabilità fisica, è Morta nella sua casa a Bianco, nella Locride, a causa di un incendio che si è sviluppato per cause accidentali nell’abitazione. Il cadavere della donna è stato trovato in cucina, da dove, secondo i primi accertamenti, si sono sviluppate le fiamme. La persona che viveva con la vittima e che l’assisteva non ha potuto soccorrerla a causa della rapidità con cui si é propagato l’incendio. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Bianco. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una donna di 76 anni, con problemi di disabilità fisica, ènella suaa Bianco, nella Locride, a causa di unche si è sviluppato per cause accidentali nell’abitazione. Il cadavere della donna è stato trovato in cucina, da dove, secondo i primi accertamenti, si sono sviluppate le fiamme. La persona che viveva con la vittima e che l’assisteva non ha potuto soccorrerla a causa della rapidità con cui si é propagato l’. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Bianco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

