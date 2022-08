Meteo, le previsioni in Campania di mercoledì 10 agosto 2022 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, mercoledì 10 agosto 2022. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. ampie schiarite in serata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3803m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Rasserena in serata, sono ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,10. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. ampie schiarite in serata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3803m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Rasserena in serata, sono ...

