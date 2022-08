Matteo Bassetti ministro della Salute? Lui non lo esclude: «Sarei onorato» (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’infettivologo Matteo Bassetti futuro ministro della Salute? «Se qualcuno me lo chiedesse, Sarei ovviamente onorato, lusingato e a disposizione per dare una mano come tecnico. Poi, in che ruolo, evidentemente non spetta a me dirlo». Così dichiara all’Adnkronos Salute il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Bassetti è stato indicato in queste ore come ‘virostar’ corteggiata da più parti politiche. Un punto, quest’ultimo, sul quale il medico preferisce glissare: «Io la mia disponibilità la do – ribadisce – ovviamente come tecnico, all’interno del ministero della Salute che è una macchina che credo di conoscere. Dopo di che, tutto il resto ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’infettivologofuturo? «Se qualcuno me lo chiedesse,ovviamente, lusingato e a disposizione per dare una mano come tecnico. Poi, in che ruolo, evidentemente non spetta a me dirlo». Così dichiara all’Adnkronosil direttoreClinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.è stato indicato in queste ore come ‘virostar’ corteggiata da più parti politiche. Un punto, quest’ultimo, sul quale il medico preferisce glissare: «Io la mia disponibilità la do – ribadisce – ovviamente come tecnico, all’interno del ministeroche è una macchina che credo di conoscere. Dopo di che, tutto il resto ...

