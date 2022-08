Il Real Madrid vince la Supercoppa | battuto l' Eintracht 2-0

(Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - Ilsi aggiudica la quintaUefa della propria storia. Decisiva la vittoria per 2-0 ad Helsinki contro l'Francoforte, firmata da David Alaba e Karim Benzema (324° gol con le merengues e superato Raul). Si tratta del sesto trionfo personale nella competizione per il tecnico italiano Carlo Ancelotti, che dopo i quattro successi con il Milan (2003 e 2007 da allenatore, 1989 e 1990 da calciatore), fa il bis anche con il club spagnolo dopo la vittoria del 2014. Non riesce quindi l'impresa alla formazione di Oliver Glasner, recente vincitrice dell'Europa League. In un avvio di gara equilibrato, la prima vera grande palla gol capita ai tedeschi al 14', quando Kamada viene lanciato in velocità da Borré ma si lascia ipnotizzare a tu per tu da un attento Courtois. I blancos si svegliano e ...

CB_Ignoranza : Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea e Ancelotti diventa l'allenatore ad aver vinto più volte questa competiz… - gippu1 : #Casemiro ha vinto 10 delle 11 finali internazionali giocate con il Real Madrid. Nell'unica che ha perso (la Superc… - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l'allenatore che ha vinto più volte la Supercoppa Europea (due con il Milan e due… - LeopoldStoch3 : @FootballAndDre1 Vabbè, il Real Madrid è infinitamente più grande di CR7 (e di qualsiasi altro singolo giocatore ne… - DiegoMonta8 : RT @MilanCapiscer: Quindi questa sera c'è Roma vs. Real Madrid per stabilire i veri supercampioni d'Europa? -

... per essere andato in una più forte, protagonista anche in Champions League, se fosse finito all'Inter, al Chelsea, alo in qualunque altra squadra nessuno gli avrebbe detto nulla. Invece ...Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla vittoria della Supercoppa Europea delai danni dell'Eintracht Francoforte, sconfitto per due reti a zero nella finalissima di ...Con la vittoria del Real Madrid contro l'Eintracht Francoforte, Toni Kroos ha conquistato la sua quinta Supercoppa europea in carriera (4 con i blancos dopo averne vinta una con il Bayern Monaco) e ha ...Con la vittoria del Real Madrid contro l'Eintracht Francoforte, Toni Kroos ha conquistato la sua quinta Supercoppa europea in carriera (4 ...