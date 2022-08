FireHound Zero, il drone solare che scova i focolai prima che diventino roghi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nato dalla collaborazione fra la Npc di Imola e la Vector Robotics di Mogliano Veneto, il piccolo aereo gode di otto ore di autonomia e un raggio d’azione di centinaia di chilometri grazie alla connettività 4/5G. Ma soprattutto, si alimenta da solo grazie all’energia del sole Leggi su repubblica (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nato dalla collaborazione fra la Npc di Imola e la Vector Robotics di Mogliano Veneto, il piccolo aereo gode di otto ore di autonomia e un raggio d’azione di centinaia di chilometri grazie alla connettività 4/5G. Ma soprattutto, si alimenta da solo grazie all’energia del sole

