Fire of Love, dalle pendici di un vulcano la storia dei coniugi Krafft che supera ogni fantasia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Katia e Maurice Krafft sono morti più di trenta anni fa. Il loro nome non è noto in Italia, ma dovrebbe esserlo: i coniugi Krafft sono stati l’emblema di una passione divorante e di una dedizione assoluta, non soltanto l’uno per l’altro ma soprattutto per quel mistero inquietante e pericoloso che sono i vulcani. Per vent’anni non hanno fatto altro che vivere pericolosamente sul bordo di crateri ribollenti in tutto il mondo come eroi epici di una saga mitica e ora la loro incredibile, irripetibile storia è finalmente cristallizzata in un film, Fire of Love. Raramente un documentario riesce ad appassionare come un film. In questo caso la vita vera dei Krafft supera la fantasia di qualunque sceneggiatore. Katia e Maurice inseguivano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Katia e Mauricesono morti più di trenta anni fa. Il loro nome non è noto in Italia, ma dovrebbe esserlo: isono stati l’emblema di una passione divorante e di una dedizione assoluta, non soltanto l’uno per l’altro ma soprattutto per quel mistero inquietante e pericoloso che sono i vulcani. Per vent’anni non hanno fatto altro che vivere pericolosamente sul bordo di crateri ribollenti in tutto il mondo come eroi epici di una saga mitica e ora la loro incredibile, irripetibileè finalmente cristallizzata in un film,of. Raramente un documentario riesce ad appassionare come un film. In questo caso la vita vera deiladi qualunque sceneggiatore. Katia e Maurice inseguivano ...

GiovannettiSofi : Il mio colore preferito, che ogni volta che lo guardo è magia sempre più grande. ????????? #me #mygallery #sunset… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 'Ho dato uno sguardo d’anteprima ad alcuni film che usciranno nelle sale a fine agosto' ??dal blog di @FranceDiBrigida #fi… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Ho dato uno sguardo d’anteprima ad alcuni film che usciranno nelle sale a fine agosto' ??dal blog di @FranceDiBrigida #fi… - ilfattoblog : 'Ho dato uno sguardo d’anteprima ad alcuni film che usciranno nelle sale a fine agosto' ??dal blog di… - antotae3095 : @_blackpinkita dall'aprile 2019, epoca di kill this love ma la prima canzone che ho ascoltato di loro è stata playing with fire -