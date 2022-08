Fabian Ruiz saluta il sogno Real, disposto ad andare al PSG (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fabian Ruiz sarebbe disposto a vestire la maglia del PSG ed abbandonare il suo sogno di andare al Real Madrid. Fabian Ruiz potrebbe diventare un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 10 agosto 2022)sarebbea vestire la maglia del PSG ed abbandonare il suodialMadrid.potrebbe diventare un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Calciomercato | @PSG_inside e @sscnapoli sempre più vicini all'accordo per Fabian #Ruiz - tancredipalmeri : Francamente non mi spiego come la Serie A abbia lasciato scappare Lucas Torreira. Serviva alla Juventus, serviva a… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - napolimagazine : CDS - Napoli, con la cessione di Fabian Ruiz al PSG occhio ad un colpo in stile Anguissa - IavaroneToni : Post Fabian Ruiz, il sostituto potrebbe essere già in casa Napoli -