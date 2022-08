Da Microsoft non ci si aspettava un gioco su blockchain (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Microsoft ha deciso di investire nel gaming su blockchain, e per farlo ha sovvenzionato Share Heroes, gioco sparatutto ambientato nello spazio. Si può giocare in terza persona e l’utente combatte sia da solo che in modalità multiplayer, al fine di scalare la classifica on line con giocatori di tutto il mondo, oppure come avventura singola. Share Heroes si basa sul concetto del Web3 di “Play and Earn”, con i giocatori che possono guadagnare criptovalute. La notizia dell’investimento di Microsoft arriva qualche settimana dopo che Bill Gates aveva dichiarato che per lui crypto ed NFT sono “sciocchezze”, infatti aveva spiegato che le criptovalute ed i non fungible token sono basati sulla cosiddetta teoria del più sciocco, ovvero quella che sostiene che il prezzo di un asset sale solo se chi lo possiede è in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) –ha deciso di investire nel gaming su, e per farlo ha sovvenzionato Share Heroes,sparatutto ambientato nello spazio. Si può giocare in terza persona e l’utente combatte sia da solo che in modalità multiplayer, al fine di scalare la classifica on line con giocatori di tutto il mondo, oppure come avventura singola. Share Heroes si basa sul concetto del Web3 di “Play and Earn”, con i giocatori che possono guadagnare criptovalute. La notizia dell’investimento diarriva qualche settimana dopo che Bill Gates aveva dichiarato che per lui crypto ed NFT sono “sciocchezze”, infatti aveva spiegato che le criptovalute ed i non fungible token sono basati sulla cosiddetta teoria del più sciocco, ovvero quella che sostiene che il prezzo di un asset sale solo se chi lo possiede è in ...

borghi_claudio : La Toscana nella schermata iniziale di Microsoft ?? Se l'occhio non mi inganna dovrebbe essere la spiaggia di Cavoli… - fisco24_info : Da Microsoft non ci si aspettava un gioco su blockchain: (Adnkronos) - Microsoft ha deciso di investire nel gaming… - lacittanews : C’è un nuovo Galaxy Fold4, da fuori sembra identico al modello precedente ma ci sono tante piccole novità non banal… - giuantvil : RT @borghi_claudio: La Toscana nella schermata iniziale di Microsoft ?? Se l'occhio non mi inganna dovrebbe essere la spiaggia di Cavoli sul… - lacittanews : C’è un nuovo Galaxy Fold4, da fuori sembra identico al modello precedente ma ci sono tante piccole novità non banal… -

Microsoft, nuovo round di licenziamenti Come dicevamo, Microsoft non ha rilasciato comunicazioni ufficiali, tuttavia una delle manager del team, Erynn Hesler, ha pubblicato su LinkedIn un messaggio che sembra confermare in modo piuttosto ... Mobile Tv ...dell'Area Clienti Sky nella nuova app disponibile per Iphone 09.12.2013 Mobile Tv M Sky e Microsoft ... ''Ecco perchè Premium Play non è su Android'' 06.02.2013 Mobile Tv M Sky Go da oggi anche sui ... Adnkronos Word: la ricerca nei documenti somiglia a quella sul Web Cercare nei documenti Word con la nuova funzione di ricerca che assomiglia molto alle interrogazioni effettuate sul Web. Ecco come si presenta. Microsoft, nuovo round di licenziamenti A quanto pare l'intero team MLX (Modern Life Experiences) sarebbe stato smantellato. Coinvolte circa 200 persone. Come dicevamo,ha rilasciato comunicazioni ufficiali, tuttavia una delle manager del team, Erynn Hesler, ha pubblicato su LinkedIn un messaggio che sembra confermare in modo piuttosto ......dell'Area Clienti Sky nella nuova app disponibile per Iphone 09.12.2013 Mobile Tv M Sky e... ''Ecco perchè Premium Playè su Android'' 06.02.2013 Mobile Tv M Sky Go da oggi anche sui ... Da Microsoft non ci si aspettava un gioco su blockchain Cercare nei documenti Word con la nuova funzione di ricerca che assomiglia molto alle interrogazioni effettuate sul Web. Ecco come si presenta.A quanto pare l'intero team MLX (Modern Life Experiences) sarebbe stato smantellato. Coinvolte circa 200 persone.