Content Creator in Italia riconosciuti: e ora? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Content Creator è riconosciuto in Italia. Con l’approvazione al Senato del disegno di legge sulla Concorrenza, per la prima volta lo Stato Italiano tra le sue carte e i suoi atti riconosce la figura lavorativa del Content Creator. È il primo passo, certo, ma comunque importante verso il riconoscimento di quella che a tutti gli effetti è una professione – che con gli YouTuber e oggi ancor di più con i TikToker – sappiamo poter essere anche una importante fonte di guadagno. L’importante riconoscimento della figura del Creatore di contenuti digitali è introdotta ora nell’ordinamento Italiano tramite due emendamenti presenti all’articolo 28 della ormai approvata legge sulla concorrenza. Punti che rappresentano, in ... Leggi su fmag (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilè riconosciuto in. Con l’approvazione al Senato del disegno di legge sulla Concorrenza, per la prima volta lo Statono tra le sue carte e i suoi atti riconosce la figura lavtiva del. È il primo passo, certo, ma comunque importante verso il riconoscimento di quella che a tutti gli effetti è una professione – che con gli YouTuber e oggi ancor di più con i TikToker – sappiamo poter essere anche una importante fonte di guadagno. L’importante riconoscimento della figura dele di contenuti digitali è introdottanell’ordinamentono tramite due emendamenti presenti all’articolo 28 della ormai approvata legge sulla concorrenza. Punti che rappresentano, in ...

LeoPollo1_ : RT @nofeargamingit: Diamo il benvenuto a @LeoPollo1_ che entra ufficialmente in NoFear come streamer e content creator! #NoFearWithUs???? ht… - WattiaOfficial : #DDLConcorrenza: arriva il riconoscimento legislativo per i #ContentCreator in Italia! @ilfestival - _Nhyira_ : Dazz di content creator ?????? - Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: La professione di content creator è ora riconosciuta in Italia: il Senato approva l'emendamen… - nofeargamingit : RT @LeoPollo1_: Sono entrato ufficialmente in @nofeargamingit come Content Creator! -