Barça, problemi per Kessie e Christensen: 'Liberi se non vengono iscritti entro il 30' (Di mercoledì 10 agosto 2022) La notizia data dalla sede di Barcellona di Espn è clamorosa, e merita un approfondimento: Franck Kessie e Andreas Christensen, i due giocatori finiti al Barça da svincolati da Milan e Chelsea, hanno ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 agosto 2022) La notizia data dalla sede di Barcellona di Espn è clamorosa, e merita un approfondimento: Francke Andreas, i due giocatori finiti alda svincolati da Milan e Chelsea, hanno ...

zazoomblog : Barça problemi per Kessie e Christensen: Liberi se non vengono iscritti entro il 30 - #Barça #problemi #Kessie… - pazzamentejuve : @Juventushansith Domani si, purtroppo questa cos’è burocratiche possono portare via un po’ di tempo Ma non ci sono… - maurizio_barca : @CarloCalenda E tu volevi farle con LETTA?????????????????????? certo che abbiamo dei problemi il fatto è che non abbiamo UOMI… - maurizio_barca : @pdnetwork Ben svegliato, dov' era fino ad oggi sulla luna,? Fate ridere che vi ricordiate dei problemi solo al mom… - Tonys981 : Ma voi seriamente vorreste indietro un calciatore che, scientemente, ha deciso di lasciare il nostro club a zero, p… -

Barça, problemi per Kessie e Christensen: 'Liberi se non vengono iscritti entro il 30' La notizia data dalla sede di Barcellona di Espn è clamorosa, e merita un approfondimento: Franck Kessie e Andreas Christensen, i due giocatori finiti al Barça da svincolati da Milan e Chelsea, hanno inserito nei rispettivi contratti una clausola di rescissione in caso di mancata iscrizione alla Liga. Se la situazione attuale dovesse protrarsi l'... Juve, la crisi del Baraa cambia tutto: i tifosi sognano il colpo top Proprio sull'asse Torino - Barcellona arriva, però, una clamorosa indiscrezione di mercato , che fa sognare i tifosi bianconeri e che potrebbe risolvere molti problemi della Vecchia Signora a costo ... Borderline24.com La notizia data dalla sede di Barcellona di Espn è clamorosa, e merita un approfondimento: Franck Kessie e Andreas Christensen, i due giocatori finiti alda svincolati da Milan e Chelsea, hanno inserito nei rispettivi contratti una clausola di rescissione in caso di mancata iscrizione alla Liga. Se la situazione attuale dovesse protrarsi l'...Proprio sull'asse Torino - Barcellona arriva, però, una clamorosa indiscrezione di mercato , che fa sognare i tifosi bianconeri e che potrebbe risolvere moltidella Vecchia Signora a costo ... Bari, elicottero sul lungomare da ore. Pioggia di segnalazioni: "Nessun problema, solo esercitazioni" - VIDEO